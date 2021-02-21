سيف بن زايد يزور معرض «آيدكس» 2021





زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأحد، معرض «آيدكس 2021» المقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة دولية واسعة.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الوطنية التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية بالدولة من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، والتي تعكس التطور في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث استمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة لموجز عما يتم عرضه من هذه الصناعات المتطورة.

كما شملت جولة سموه الاطلاع في عدد من الأجنحة العربية والدولية على أهم التقنيات التي تقدمها في المجالات العسكرية والدفاعية والاتصالات وأنظمة الحماية والأمن، وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين وعدد من المسؤولين حول أهم ما يقدمونه من منتجات وتقنيات وآليات ومعدات تقنية حديثة متطورة ومبتكرة في شؤون القوات العسكرية والأمن والسلامة والمستخدمة كحلول مستدامة للعمليات العسكرية.