طيران الإمارات تشغل أول رحلة تخدمها فرق ملقحة بالكامل عبر جميع نقاط الاتصال

أصبحت طيران الإمارات، اليوم، في عداد ناقلات جوية عالمية قليلة تشغل رحلة تخدمها بالكامل فرق من العاملين متلقي اللقاحات وذلك في جميع نقاط الاتصال مع المسافرين.

ولقيت الرحلة "ئي كيه 215" التي أقلعت من مطار دبي الدولي صباح اليوم متجهة إلى لوس أنجلوس خدمات متكاملة من قبل موظفين اختاروا التطعيم وذلك في جميع مراحل الرحلة عبر كاونترات إجراءات السفر والأمن وصالة رجال الأعمال وصالة الدرجة الأولى وبوابة المغادرة بالإضافة إلى المهندسين والطيارين وأفراد طاقم الخدمات الجوية وفريق تنظيف وتجهيز الطائرة وفريق التحميل والمناولة الأرضية وفريق الإمارات للشحن الجوي.

وكانت مجموعة الإمارات أطلقت حملة التطعيم بوتيرة متسارعة منذ أكثر من شهر حيث تلقى نحو 26 ألف موظف "44 بالمائه من العاملين في الخطوط الأمامية" جرعتين من لقاح "فايزر بيونتيك" أو "سينوفارم".

ووجه عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات شكره إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على التزامها القوي بدعم برنامج تطعيم وطني شامل، مضيفاً أن طيران الإمارات وضعت مع بداية انتشار الجائحة سلامة عملائها وموظفيها على رأس أولوياتها ونفذت تدابير صارمة لحمايتهم في جميع مراحل الرحلات ومع التقدم السريع في برنامجنا للتطعيم بمعدلات عالية فإن المزيد من رحلاتنا سيعمل على خدمتها موظفو خطوط أمامية مُلقحون بالكامل.



