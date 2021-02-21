منصور بن زايد يستقبل وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الأحد، معالي مادت غولييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش "معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021" الذي افتُتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الصديقة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين والشعبين الصديقين.