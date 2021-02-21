حامد بن زايد يفتتح معرض الدفاع البحري " نافدكس 2021"

افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي اليوم معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021" ــ الذي يقام على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ـــ ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021".

وقام سموه بجولة شملت .. أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض الدفاع البحري في دورته السادسة وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين حول آخر التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض.

ويصل إجمالي القطع المشاركة في معرض " نافدكس " 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العالم وتتنوع ما بين كاسحات ألغام وزوارق دورية وسفن إمداد وإنزال وزوارق بحث وإنقاذ وغيرها .. إضافة إلى أحدث التقنيات في أنظمة أمن السواحل وحلول الاتصالات البحرية.

واطلع سموه من ممثلي الشركات المشاركة على أهم التقنيات الحديثة في الصناعات البحربة المتطورة والحلول والمستجدات في مجال صناعة الدفاع البحري.

وأكد سموه أن إقامة معرضي " آيدكس" و" نافدكس " خلال هذه الظروف الاستثنائية يجسد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم الفعاليات الكبرى على أسس قوية من الأمن والسلامة.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن المعرض يمثل نموذجا للمعارض الرائدة في العالم على مستوى التنظيم والمشاركة والتطوير المستمر فضلا عن المضمون والفعاليات، وهو يمثل اليوم أحد أبرز المنصات الدولية لعرض أحدث تكنولوجيات الدفاع، وملتقى عالميا ثريا للحوار بين المعنيين بهذه الصناعة المهمة ومستقبلها في ضوء التغيرات الكبيرة التي يمر بها العالم.

حضر الافتتاح .. الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية وعدد من المسؤولين.



