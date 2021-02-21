زراعة 200 شجرة غاف في جزيرة دلما

قامت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بمركز البلدية في جزيرة دلما - وبالتعاون مع شركة مبادلة بزراعة 200 شجرة غاف عبري على الطريق الدائري غرب المطار بالجزيرة.

وتحرص البلدية على حماية أشجار الغاف بالمنطقة ويتم ريها ومتابعتها بصورة مستمرة بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة وإكثارها والمحافظة عليها.

وتعتبر شجرة الغاف رمزا للتسامح وتعتبر من الموروث البيئي الدولة وتتحمل الظروف المناخية بالمنطقة وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال امتصاصها، بالإضافة إلى إضفاء جمال على مدن المنطقة.