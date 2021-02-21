مدير عام شرطة أبوظبي: الابتكار والتميز يعززان ريادة أبوظبي لمؤشرات الأمان عالمياً

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ منهجية وممارسات الابتكار لاستكشاف آفاق مستقبلية واعدة تعزز الريادة والتميز للعمل الشرطي والأمني.

وأشاد، في كلمة بمناسبة انطلاق أسبوع الابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر 2021" - بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها في تبني استراتيجية أمنية شاملة لها الدور الأساسي في ريادة الأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي يحققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على رفع نسبة شعور الجمهور بالأمان وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية طموحة، وتقديم خدمات استباقية متميزة تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية .. مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسير على الطريق بخطوات واثقة نحو الريادة الأمنية عالميا وباستباقية ونهج تشاركي.

وذكر أن انطلاق فعاليات "الإمارات تبتكر 2021"، على مستوى الدولة بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري، تنعكس إيجابيا على تعزيز جهود الأجهزة الشرطية والأمنية في المضي بخطوات واثقة نحو استشراف المستقبل .

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي عملت على تحديث خطتها الاستراتيجية للاستعداد للخمسين عاما المقبلة بما يحقق التطلعات في مواكبة المستجدات وتحقيق المزيد من المنجزات في مسيرة الدولة التطويرية بالتركيز على توافق "مئوية شرطة أبوظبي 2057" مع رؤية "مئوية الإمارات 2071" والتي تهدف إلى أن يعيش أجيال المستقبل في الإمارات حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أفضل وأكثر تأثيرا مع العالم سعيا لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم.

وأوضح أن التميز المؤسسي يكمن في العمل بروح الفريق الواحد، داعيا إلى ابتكار أفضل الوسائل والأساليب في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين والمراجعين، وتيسير الحصول على الخدمة .. مشيدا بالإنجازات التي حققتها ابتكارات المنتسبين في الارتقاء بمسيرة العمل التطويري لشرطة أبوظبي وتوجهها نحو استشراف المستقبل .

واعتبر الشريفي إسعاد المتعاملين في مقدمة أولويات شرطة أبوظبي، استجابة لرؤية حكومة أبوظبي بتحسين مؤشرات الأداء والإيجابية، والعمل على استشراف المستقبل من خلال مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، ومواكبة التغيرات التقنية المتلاحقة، ومتابعة المستجدات العالمية التي تعزز التجارب النموذجية المبتكرة في تطوير الخدمات الشرطية.















