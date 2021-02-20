5 دول تشارك في «آيدكس ونافدكس» للمرة الأولى

أبوظبي (وام)

تشارك في معرضي «آيدكس ونافدكس 2021»، خمس دول للمرة الأولى، هي إسرائيل، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأذربيجان، ومقدونيا الشمالية، ليرتفع إجمالي الدول المشاركة إلى أكثر من 60 دولة، وبواقع 1300 شركة، ما يرسخ المكانة الدولية لأبوظبي، وقدرتها على استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة في واحد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، وذلك رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» على مستوى العالم، وفيما يلي أهم المشاركات الدولية في الحدث:

إسرائيل

وتعتبر مجموعة الطيران الإسرائيلية Aeronautics Group مطوراً ومصنعاً رائداً للحلول الدفاعية القائمة على الأنظمة الجوية غير المأهولة وأنظمة الاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع «ISTAR» المتقدمة.. وتقدم المجموعة خدمات متكاملة وكاملة الإنجاز على أساس الحلول غير المأهولة والحمولات والاتصالات للدفاع، وبروتوكولات نقل شبكة البث المستندة إلى HTTP/‏‏HLS/‏‏، والتطبيقات المدنية.. وتقدم المحفظة الواسعة لمنتجات المجموعة حلولاً قتالية لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع «ISR».

النمسا

وتقدم شركة ADVANTAGE AUSTRIA، التي تضم حوالي 100 مكتب في أكثر من 70 دولة، مجموعة من خدمات تطوير الأعمال والمعلومات الاستخباراتية للشركات النمساوية وشركائها التجاريين الدوليين على حد سواء.. وبإمكان حوالي 800 موظف و35 مستشاراً حول العالم المساعدة على تحديد مواقع الموردين والشركاء التجاريين النمساويين.. كما تنظم الشركة حوالي 1200 فعالية سنوياً للجمع بين جهات الاتصال في مجال الأعمال.

أميركيا

وتنتج الشركة NXT 360 مركبة تكتيكية خفيفة من الجيل التالي، وهي مجهزة بقوة أكبر، ووزن إجمالي أعلى، وحماية محسّنة، وكذلك هي مركبة تكتيكية خفيفة مع حماية على مستوى MRAP، وهي مثال للقدرة على البقاء..

شركة «أركتوروس يو إيه في، إنك» Arcturus UAV، Inc. وتقوم شركة Arcturus UAV بتصنيع الطائرة دون طيار JUMP-20.. وهي طائرة إقلاع وهبوط عمودي «VTOL»، وتتميز بأفضل حمولة وقدرة تحمُّل وموثوقية في فئتها..

أركوس الفرنسية

وتعتبر لاعباً رئيسيّاً في الصناعة الفرنسية، حيث يتراوح نشاطها ما بين تصميم المركبات إلى الدعم، حيث تسهم بأسطول يضم ما يقرب من 25.000 مركبة داخل الجيش الفرنسي، ويتم دعم 20.000 منها بشكل مباشر من قبل الشركة.. وARQUUS هي واحدة من ثلاثة أعضاء في اتحاد شركات قصير الأمد مسؤول عن تطوير وتصنيع المركبات القتالية الجديدة للجيش الفرنسي، وشركتَي Griffon وJaguar.

«كولينز أيروسبيس»

إحدى وحدات Raytheon Technologies، وهي شركة رائدة في مجال الحلول الذكية والمتطورة تقنياً التي تساعد على إعادة تعريف صناعة الطيران والدفاع.. وتم إنشاء شركة «كولينز أيروسبيس» في عام 2018 من خلال دمج شركتَي UTC Aerospace Systems وRockwell Collins، وهي تتمتع بالقدرات وبمحفظة شاملة وبالخبرة اللازمة لتلبية متطلبات السوق العالمية..

«جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيستمز»

وتتولى شركة «جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيستمز» (GA-ASI)، إحدى الشركات التابعة لشركة «جنرال أتوميكس» (General Atomics)، تصميم وتصنيع أنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد «RPA» التي أثبتت كفاءتها وموثوقيتها، والرادارات وأنظمة المهام الإلكترو-ضوئية والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك رادار Lynx متعدد الوضعيات.. وقد سجلت سلسلة طائرات بريداتور أكثر من ستة ملايين ساعة طيران.

«إمبراير»

وهي شركة رائدة في مجال صناعة الطيران والدفاع في أميركا اللاتينية.. وبالإضافة إلى طائرة التدريب الهجومية الخفيفة والمتقدمة A-29 Super Tucano وطائرة النقل العسكرية متعددة المهام C-390 Millennium، فإن الشركة توفر مجموعة كاملة من الحلول والتطبيقات المتكاملة، مثل مركز القيادة والتحكم «C4I» والرادارات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع «ISR» والفضاء.. وتوجد منتجات وحلول شركة «إمبراير للدفاع والأمن» في أكثر من 60 دولة.

«بوينغ»

وهي أكبر شركة طيران في العالم، وهي الشركة الرائدة في صناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزود خدمات دعم ما بعد البيع.. وبما أن الشركة تعدّ أكبر مصدّر صناعي في أميركا، فإنها تقدم الدعم لشركات الطيران والعملاء الحكوميين للولايات المتحدة والحلفاء في أكثر من 150 دولة..

إسبانيا

من خلال شركة دفاع وأمن عالمية، تقدم منتجات وخدمات وحلولاً تقنية متطورة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الجوية والبرية والبحرية.. وتدير الشركة دورة الحياة الكاملة للذخيرة، من البحث والتطوير والتصنيع إلى خدمات الصيانة والتكامل.

أرنولد ديفينس

وهي شركة التصميم والتصنيع الرائدة عالمياً لأنظمة قاذفات الصواريخ 2.75 بوصة «70 ملم»، وتقوم بتوريد قاذفات الصواريخ للعملاء في جميع أنحاء العالم على مدى أكثر من 55 عاماً. في أبريل 2019، أعلنت الشركة عن تقديم أول طلب «إثبات المفهوم» للقاذفة الأرضية «فليتشر» FLETCHER..

«الأردنية للاستثمار»

تم تأسيس المجموعة الأردنية للاستثمار «JIG» كذراع استثمارية لمكتب التصميم والتطوير الأردني، وذلك ضماناً للقدرة التقنية التنافسية، من خلال تنفيذ التطوير التقني الاستشرافي المستقبلي، وتقديم المنتجات والخدمات في مجال الأمن الوطني. وهي تسعى إلى أن تصبح الشريك المفضل في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم مجموعة متزايدة من التقنيات والحلول المتقدمة.

«اسيلسان الشرق الأوسط»

تعتبر مجموعة الإلكترونيات والبصريات الكهربائية، وهي شركة ذات تقنية عالية ومتعددة المنتجات، تعمل على تصميم وتطوير وإنتاج أحدث أنظمة الرؤية الليلية والتصوير الحراري للجيش والتطبيقات المهنية.. وستكون الشركة مركزاً محلياً أيضاً لإصلاح وصيانة منتجاتها. تتكون الشركة من مجموعة الإلكترونيات والبصريات الكهربائية الأردنية «الأردن» واسيلسان «تركيا» ومكتبها في المملكة الأردنية الهاشمية.

«بي إيه إي سيستمز»

تساعد بي إيه إي سيستمز BAE Systems العملاء على البقاء في الطليعة عندما يتعلق الأمر بحماية الأفراد والأمن الوطني والبنية التحتية الحيوية والمعلومات الحساسة.. وتوفر الشركة حلولاً متقدمة للدفاع والطيران والأمن تعتمد على التكنولوجيا، وتوظف قوة عاملة ماهرة قوامها 85.800 شخص في أكثر من 40 دولة. ولا تتوقف الشركة مطلقاً عن الابتكار، من اكتشاف التهديدات الإلكترونية إلى أنظمة التحكم في الطيران، وذلك ضماناً لاحتفاظ العملاء بتميزهم.

المؤسسة الوطنية الصينية

وهي مؤسسة تجارة خارجية على المستوى الوطني، تجمع بين التجارة والصناعة والتكنولوجيا.. وتعتبر قناة رئيسية مرخصة من قبل الحكومة الصينية لاستيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا شركة China Aerospace.. وتتعامل الشركة بشكل أساسي في استيراد وتصدير أنظمة أسلحة الصواريخ الدفاعية، ومعدات تكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية ومنتجاتها التطبيقية، والأجهزة الخاصة، والآلات الدقيقة، والأجهزة البصرية، والمنتجات الإلكترونية، والمركبات الخاصة وتقنياتها المناسبة.

«نافانتيا»

ترافق مرجعية الشركة الإسبانية المملوكة للدولة NAVANTIA -في تصميم وبناء السفن العسكرية والمدنية عالية التقنية- العميل طوال دورة حياة المنتج بأكملها، وتقدم حلولاً حسب الطلب في جميع الأوقات بناءً على احتياجات العميل الفردية. وتسهم المجموعة الواسعة من الخدمات الإضافية التي تقدمها Navantia «التصميم، تدريب المدربين، والبناء، والتطوير، وتكامل الأنظمة، والإصلاح ودعم دورة الحياة» في تمكين وتوسيع العلاقات بين الصناعة والعملاء، وإنشاء حلول عالمية طويلة الأمد.. ويحق لشركة Navantia أن تفخر بامتلاكها القدرة على الدمج والتكامل بين جميع أنواع المعدات والأنظمة لجميع أنواع السفن والوحدات غير البحرية وخصائص المرافق والأفراد في أحواض بناء السفن في مدن «فيرول» و«كاديز» و«قرطاجنة».

«سيلاس»

ولأكثر من 50 عاماً، كانت شركة «سيلاس» (CILAS)، التابعة لمجموعة ArianeGroup، في طليعة قطاع التكنولوجيا الحديثة بفضل خبراتها في مجال الليزر والإلكترونيات الضوئية. وتقوم الشركة بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من المنتجات والأنظمة للدفاع والأمن.. كما تشارك الشركة أيضاً في برامج الليزر العلمية والصناعية.. وتشمل الأنشطة الرئيسية للشركة: محددات الأهداف الليزرية للذخيرة الموجهة بالليزر والمراقبة وكشف بصريات الليزر لأجل القنص المضاد، والاستخبارات المضادة وحماية البنية التحتية الحيوية «SLD 500»، ونظام الليزر للطائرات من دون طيار «C-UAV/‏‏HELMA-P».

أستراليا

تتمثل هذه المشاركة في شركة تكنولوجية أسترالية رائدة تعمل في أسواق الفضاء والدفاع.. وتشتمل منتجاتها على تطبيقات كهروضوئية متقدمة تعتمد على تقنيات الأنظمة الكهروضوئية EOS الأساسية في البرمجيات والليزر والإلكترونيات والإلكترونيات الضوئية والحامل ذي المحورين والتلسكوبات ومخارج الحزمة وآليات الدقة.. كذلك تدير الشركة مركزين بحثيين في أستراليا، ولديها مرافق إنتاج مهمة في كل من أستراليا والولايات المتحدة.

«نافال جروب»

ومجموعة مقاولات صناعية وتصميم وتكامل أجهزة للسفن الحربية وأنظمة القتال بكاملها، وهي تعدّ الشركة الأوروبية الرائدة في مجال الدفاع البحري ولاعباً عالمياً رئيسياً.. وبفضل الخبرة والموارد الصناعية الاستثنائية التي تمتلكها الشركة، تتولى تصميم وبناء وتكامل وتفكيك وتقديم الدعم طول العمر الافتراضي للغواصات والسفن السطحية..

أنظمة إلبيت

Elbit Systems شركة دولية ذات تقنية عالية، تعمل في مجموعة واسعة من برامج الدفاع والأمن الداخلي والبرامج التجارية في جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركة، التي تضم أنظمة إلبيت والشركات التابعة لها، في مجالات الطيران والأنظمة البرية والبحرية والقيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الحاسوب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع «C4ISR» وأنظمة الطائرات دون طيار والبصريات الإلكترونية، وأنظمة الفضاء الكهروضوئية، ومجموعات الحرب الإلكترونية، وأنظمة استخبارات الإشارة، وروابط البيانات وأنظمة الاتصالات، وأجهزة اللاسلكي، والأنظمة السيبرانية، والذخيرة.