«طيران أبوظبي» تستعرض خبراتها في «آيدكس 2021»

أبوظبي (وام)

تشارك «طيران أبوظبي» في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» وذلك لاستعراض تجاربها وخبراتها والاطلاع على أحدث التكنولوجيا والتقنيات في مجال صناعة الطائرات المروحية.

وقال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي، إن معرض آيدكس أسهم على مدى السنوات الماضية في دعم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، والذي يشكل قطاعاً مهماً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات تحقيقاً لخطة مئوية الإمارات 2071 في تنويع مصادر الدخل وتطوير القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر البشرية، وفي تعزيز الصناعات المحلية غير النفطية من خلال استقطاب كبريات الشركات المتخصصة في تقنيات وخدمات الدفاع والأمن الجوي والبري والبحري الأمر الذي انعكس إيجابياً على الصناعات المحلية غير النفطية.