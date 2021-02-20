«أبوظبي للإسكان»: تطبيق معايير الحي الإماراتي والاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان خطط وبرامج الهيئة لعام 2021، وأكد الحرص في الاستمرار لتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم، ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية، وبما يحقق أهداف القطاع الاجتماعي في توفير مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة ومستدامة، تساهم في رضا المواطنين عن خدمات الإسكان.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2021، والذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، برئاسة جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة.

وفي بداية الاجتماع، ثمّن المجلس الدعم الذي تحظى به الهيئة من قبل القيادة الرشيدة، والتوجيهات والمتابعة الكريمة لتطوير المشاريع والبرامج الإسكانية في إمارة أبوظبي، لضمان توفير كافة الاحتياجات التي تحقق الحياة الكريمة والسعادة والاستقرار الأسري والاجتماعي للأسر الإماراتية.

وأكد المجلس استمرار هيئة أبوظبي للإسكان في تطوير البيئة السكنية لمواطني الإمارة، من خلال برامجها ومشاريعها السكنية التي تقدمها، بالإضافة إلى المبادرات التي تدعم المواطنين وتحقق احتياجاتهم، كما اطلع المجلس على مستجدات المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ، وأكد إنجازها حسب الخطط الزمنية المعتمدة، والتأكيد على تطبيق معايير الحي الإماراتي المتكامل الذي يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، وبما يتناسب مع اشتراطات الاستدامة ونظام اللؤلؤتين.

وتابع المجلس موجزاً عن التطورات والتوصيات فيما يخص استراتيجيات وسياسات الإسكان وطلبات القروض السكنية بكافة أنواعها، كما استعرض مراحل تطور وإنجاز مشاريع المساكن الحكومية في مختلف مناطق الإمارة، وأكد على أهمية العمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإنجاز المشاريع الإسكانية، حسب الخطط المعتمدة.