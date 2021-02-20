أم القيوين ترسخ ثقافة الابتكار

أم القيوين (وام)‏

عملت حكومة أم القيوين خلال السنوات الأخيرة على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، إلى جانب الارتقاء بجودة الحياة، واعتبار الابتكار أحد المحاور الوطنية في العمل الحكومي، وذلك توافقاً مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤية 2021، بأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. وأوضحت كليثم خميس امبطوي آل علي، المدير التنفيذي للابتكار في المجلس التنفيذي بأم القيوين، أن حكومة الإمارة عملت على تعزيز ونشر ثقافة الابتكار في مؤسساتها الحكومية والمحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية، مضيفة أنه ستشارك 8 جهات حكومية هذا العام في فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر 2021»، وسيتم تنفيذ عدد من الفعاليات بشكل افتراضي عبر منصات التواصل، بالإضافة إلى موافقة المجلس التنفيذي لبعض المؤسسات على تنفيذ الفعاليات بشكل واقعي، مع ضرورة التأكيد في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

«زايد للثقافة الإسلامية»

كما تشارك دار زايد للثقافة الإسلامية احتفاء بفعاليات الإمارات تبتكر 2021 بحزمة من المبادرات والفعاليات في هذا الحدث الوطني الذي يحتفي بالابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ويهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات.

وتستهدف هذه الفعاليات أفراد المجتمع والمهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية بتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار وأثره في مستقبلهم.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار: هذا الحدث السنوي يهدف إلى تعزيز ريادة الدولة عالمياً، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار من خلال بناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار في الدولة، ويتحقق ذلك من خلال تبني الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع ممارسات الابتكار.