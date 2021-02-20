«الخارجية» وشرطة أبوظبي توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة في شأن التعاون والتنسيق المشترك بين كل الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتعزيز العلاقات الفاعلة من أجل تحقيق الرؤية والأهداف المشتركة بين الجهتين، وتضافر الجهود وتبادل الخبرات التدريبية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، حيث وقعها كلّ من خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعن شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون الفعال في تبادل الخبرات والتجارب في المجالات التطويرية، التدريبية والخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيقية للإشراف على وضع الآليات المناسبة للعمل بالمذكرة، وحضر مراسم التوقيع العميد الدكتور راشد بورشيد نائب مدير عام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومحمد القطام الزعابي مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب بوزارة الخارجية.