فحص 332 ألف مركبة بشرطة الشارقة

الشارقة (وام)

أكد المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة سعي القيادة الدائم والمتواصل نحو تقديم أفضل الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الإجراءات المتبعة عند تقديم الخدمة، وسعيها الدائم إلى تطوير خدماتها، بما يتوافق مع أهداف وزارة الداخلية لتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح أنه تم فحص ‏‏331726‏‏ مركبة خلال العام المنصرم 2020 في جميع مراكز الفحص الفني على مستوى إمارة الشارقة، والبالغ عددها ‏‏12‏‏ مركز فحص، كما بلغ إجمالي المركبات التي تم تجديدها في الفترة من تاريخ 1 يناير حتى 31 ديسمبر من العام 2020/‏‏‏273369/‏‏‏ مركبة.