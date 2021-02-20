"جلفود" يعزز فرص النمو في قطاع الأغذية والمشروبات

يستعد معرض جلفود 2021، منصة التوريد العالمية الرائدة وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة العام، للكشف عن مجموعة وافرة من الفرص التجارية القيّمة عند انطلاق فعالياته يوم غد الأحد، 21 فبراير، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 2,500 من أبرز العلامات المختصة في قطاع الأغذية لتسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين.

ويسعى المعرض إلى إحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات الرئيسية في منظومة القطاع، من الوفود الحكومية ووزارات التجارة إلى شركات التصنيع ورواد الابتكار، على مدار خمسة أيام حافلة بصفقات الشراء الضخمة والحوارات الرائدة والخبرات الغنية وعروض الطهي المباشرة.

وتأكيداً على أهمية الفعالية بالنسبة للقطاع بأكمله، سيُشارك في المعرض 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال، مثل الرؤساء التنفيذيين لدى عمالقة قطاع سلسلة التوريد مثل دي إتش إل والإمارات للشحن الجوي، والرؤساء التنفيذيين لشؤون التسويق لدى مؤسسات عالمية ضخمة مثل مايكروسوفت وبيتزا هات وبيبسيكو، والرؤساء التنفيذيين لدى أشهر العلامات التجارية الإقليمية مثل ماجد الفطيم ومجموعة اللولو العالمية، ونخبة الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان وأفضل خبراء فنون الطهي في دولة الإمارات لمشاركة تحليلاتهم المعمقة وآرائهم حول المعالم الجديدة للقطاع حول العالم.

وسيقود جلفود جهود القطاع لاستكشاف ملامح مستقبل الأغذية والمشروبات على امتداد 20 قاعة عرض، حيث سيكون آلاف المشترين العالميين على موعد للاطلاع على حلول جديدة للمنتجات تلبي عادات الشراء المتغيرة مع بداية العام الجديد.

وعلى هامش المعرض، ستستضيف قمة جلفود للابتكار وسلسلة متحدثي مجتمع التسويق ألمع العقول وصناع النجاح في مجال الأغذية والمشروبات لمعالجة قضايا ملحّة مثل الأمن الغذائي وسلسلة التوريد والطعام المستدام والتركيز على تفضيلات المستهلكين المتطورة.

و قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: "يشكل جلفود منصة قيّمة للمصنعين والمشترين والموردين لإعادة التواصل بعد التحديات التي شهدها العالم خلال الـ12 شهراً الماضية. ويستقبل المعرض المنتجين ويتيح لهم الفرصة لمشاركة أحدث حلول القطاع، إلى جانب رواد القطاع، والطهاة العالميين الذين سيقدمون معلوماتهم القيّمة، ليكون بذلك المنصة التجارية الوحيدة التي تتيح دعم انتعاش القطاع في عام 2021 وما بعده".

ويعقد معرض جلفود 2021 وسط إجراءات صارمة للسلامة والآمان، حيث أثبت مركز دبي التجاري العالمي قدرته على تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بإجراءات السلامة والنظافة، وتُعد استضافته لأسبوع جيتكس للتقنية، الذي أُقيم مؤخراً وكان الفعالية المباشرة الوحيدة التي شهدها قطاع التكنولوجيا في 2020، خير دليل على هذه الإمكانات. واستضافت الفعالية، التي انعقدت في ديسمبر الماضي، عشرات الآلاف من الزوار المحليين والدوليين، الذين أعرب 96% منهم عن حصولهم على تجربة "آمنة" و"آمنة للغاية" أثناء حضور المعرض.



