عبدالله بن زايد يستقبل وزير الصناعة والتجارة الروسي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، معالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة الوزير الروسي في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 اللذين تنطلق فعالياتهما غداً، بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأهمية تطويرها وتعزيزها انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الذي تجمع بين البلدين.

وبحث سموه ومعالي دينيس مانتوروف المشاركة الروسية في معرض «آيدكس 2021» وتنظيم دولة الإمارات للدورة الخامسة عشرة من هذا الحدث العالمي رغم الظروف الاستثنائية التي تؤثر في العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدا أهمية انعقاد «آيدكس 2021» بمشاركة واسعة للعديد من دول العالم ودوره في دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي، لاسيما الاقتصادي من الجائحة، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي دينيس مانتوروف، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية ومتينة ومتطورة.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات، وبدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة، على تعزيز هذه العلاقات، واستثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أشاد معالي دينيس مانتوروف بالتطور المستمر في العلاقات بين البلدين الصديقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

كما أشاد معاليه بتنظيم دولة الإمارات لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين.

حضر اللقاء الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.



