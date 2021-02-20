تحت رعاية رئيس الدولة.. أول مارس انطلاق المهرجان الختامي لسباقات «الوثبة 2021»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق في الأول من مارس المقبل المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2021»، ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.

يحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمه اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

يمثل المهرجان الختامي أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي كونه اللبنة الحقيقية لجميع المهرجانات، حيث يكمل 41 عاماً من النجاحات منذ تأسيسه، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كان المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن قد دشن أولى انطلاقاته في عام 1980، وأصبحت المشاركة فيه تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لعراقته التاريخية والتراثية الكبيرة.. ويشهد كل عام مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للتواجد والحصول على الناموس.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بدء التجهيز للتحضيرات النهائية للمهرجان مع انطلاقة عملية التسجيل صباح اليوم عبر برنامج «المركاض الذكي»، والتي تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وخصصت اللجنة المنظمة 36 رمزاً للفائزين بالأشواط الخاصة لهجن الجماعة و223 شوطاً، منها 208 للمطايا في الفئات الخمس الخاصة بالسباقات، و15 شوطا للسباق التراثي.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيانها الصادر اليوم، أن المنافسات التي تستمر على مدار 10 أيام مع فئة الحقايق، والتي ستركض من خلالها المطايا في 70 شوطاً، تتواصل التحديات فيها على مدار يومين، إذ ستحضر البداية مع اليوم الأول و30 شوطاً للحقايق الإنتاج، ومسافة 4 كلم، منها 20 في الفترة الصباحية و10 للمسائية، وأن اليوم الثاني سوف يشهد المهرجان استمرار منافسة الحقايق على مدار 40 شوطاً، منها 25 في الفترة الصباحية، و15 للمسائية، وفي اليوم الثالث سوف تدشن اللقايا مشوارها في المهرجان مع 42 شوطاً، منها 22 في اليوم الأول، و12 شوطاً للإنتاج في الفترة المسائية، و20 شوطاً في اليوم الرابع للمهرجان. وفي اليوم الخامس سيكون الجميع على موعد مع انطلاقة أولى منافسات السباق التراثي بإقامة 10 أشواط في الفترة الصباحية، و10 للإيذاع الإنتاج في الفترة المسائية، وتستكمل الإيذاع منافساتها في اليوم السادس مع 26 شوطاً، توزعت بين 16 للصباحية و10 للمسائية.

وفي اليوم السابع خصصت اللجنة المنظمة 5 أشواط للسباق التراثي في الفترة الصباحية، على أن يبدأ في المسائية أول تحديات فئة الثنايا لمسافة 8 كلم بسباقات الإنتاج، فيما ستكمل الثنايا مشوارها في المهرجان مع 22 شوطاً، منها 12 في الصباحية و10 للمسائية، وفي اليومين التاسع والعاشر، ستنطلق منافسات آخر فئات الهجن المشاركة في السباقات مع الحول والزمول، والتي ستركض من خلالها المطايا على مدار 32 شوطاً، منها 18 في اليوم الأول، و14 في اليوم الثاني الذي سيوافق اليوم العاشر وآخر أيام المهرجان.



