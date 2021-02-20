عبدالله آل حامد: الإمارات تمضي قدماً على طريق الابتكار بدعم القيادة الرشيدة

قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إنه في الوقت الذي أثرت فيه جائحة كوفيد-19 على العالم أجمع برزت أبوظبي بتوجيهات قيادتها الرشيدة بنهجها المتفرد الذي لا يتوقف أمام التحديات بل يحولها إلى فرص وإنجازات بالابتكار لتمضي في طريقها لوضع حلول تسهم في المقام الأول بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وضمان مواصلة حصولهم على الرعاية الصحية ذات الجودة المتميزة أينما احتاجوا إليها.

وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة بدء فعاليات الإمارات تبتكر 2021 غدا أنه: "في خضم التحديات كانت هناك الفرص ففي ظل التحديات الراهنة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19 تم تسريع وتيرة مسيرة الصحة الرقمية من خلال توفير حلول وأدوات تكنولوجية متميزة تضمن صحة الجميع وتسهم في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 تمثلت في تطبيقات مختلفة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد ونتائج الفحص وطرق الحصول عليه وتتبع المخالطين والحجر المنزلي و جميعها كانت نتاج نهج الابتكار الذي يعد أساساً راسخاً تتبناه الدولة لتطورها وازدهارها ولتكون في مقدمة الدول في جميع الميادين".

وأكد مضي دولة الإمارات قدماً على طريق الابتكار في ظل قيادتها الرشيدة التي تحمل رؤية استشرافية، والتي أرست من خلالها نهج الابتكار أسلوب حياة لدى أبناء الإمارات.



