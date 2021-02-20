للمشاركة في "نافدكس 2021".. 17 قطعة بحرية عملاقة من 10 دول ترسو في أبوظبي

وصلت إلى أبوظبي صباح اليوم الدفعة الثانية من القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري "نافدكس" والذي يعقد بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" ويبدأ فعالياته غدا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ورست اليوم 12 قطعة عسكرية بحرية عملاقة ضمن الوحدات المشاركة في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021 " في منطقة العروض الخاصة في ميناء زايد والرصيف البحري المقابل لمنصة "أدنيك" ليصل إجمالي القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في "معرض نافدكس 2021 " إلى 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العالم.