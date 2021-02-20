إطلاق أول برنامج «للإنعاش القلبي الرئوي» في العالم بدبي

دبي ( الاتحاد)

شهدت دبي، اليوم، إطلاق أول برنامج من نوعه في العالم للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، وذلك ضمن مبادرة (دبي مدينة القلب السليم)، التي تنفذها هيئة الصحة بدبي، وتستهدف منها رفع معدل إنقاذ حياة للمصابين بــ (التوقف المفاجئ للقلب) من 5% و(هو المعدل العالمي) إلى 65% خلال الأربع دقائق الأولى من الإصابة.

جاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها اليوم بين الهيئة وجمعية القلب الأميركية، التي تولت إعداد وبناء البرنامج التدريبي خصيصاً لمبادرة (دبي مدينة القلب السليم)، حيث وقع عن «صحة دبي» الدكتور فهد باصليب استشاري القلب رئيس لجنة القلب السليم والمدير التنفيذي لمستشفى راشد، وعن الجمعية الدكتورة زهراء الهلالي المدير الإقليمي لجمعية القلب الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.