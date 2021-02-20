«النقل المتكامل»: جاهزون لتلبية احتياجات آيدكس 2021

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بفعاليات دورة العام 2021 من مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة الممتدة من 21 – 25 فبراير الحالي.

وأعلن المركز أنه سيخصص 10 حافلات من حافلات النقل العام لخدمة جمهور تلك الفعاليات على مدار أيام انعقادها ونقل الزوار من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، من منطقة الميناء في أبوظبي إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض ذهاباً وإياباً، حيث تتوفر هذه الخدمة كل 30 دقيقة ومن مدينة زايد الرياضية إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض ذهاباً وإياباً، وبفترة تواتر زمني تبلغ 15 دقيقة.