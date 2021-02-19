محمد بن راشد: استكشاف المريخ يعمّق المعرفة البشرية بأسراره

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الولايات المتحدة الأميركية بنجاح هبوط مركبتها «المثابرة» على سطح المريخ.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «انضمت بعثة جديدة من كوكب الأرض للكوكب الأحمر، نهنئ الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأميركية بنجاح هبوط مركبتها«المثابرة» على سطح المريخ، استكشاف علمي مشترك للكوكب الأحمر سيعمق المعرفة البشرية حول أسراره وماضيه ومستقبله».