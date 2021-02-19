أبوظبي (الاتحاد)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الولايات المتحدة الأميركية بنجاح هبوط مركبتها «المثابرة» على سطح المريخ.
وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «انضمت بعثة جديدة من كوكب الأرض للكوكب الأحمر، نهنئ الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأميركية بنجاح هبوط مركبتها«المثابرة» على سطح المريخ، استكشاف علمي مشترك للكوكب الأحمر سيعمق المعرفة البشرية حول أسراره وماضيه ومستقبله».
انضمت اليوم بعثة جديدة من كوكب الأرض للكوكب الأحمر .. نهنىء الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأمريكية بنجاح هبوط مركبتها "المثابرة" على سطح المريخ .. استكشاف علمي مشترك للكوكب الأحمر سيعمق المعرفة البشرية حول أسراره وماضيه ومستقبله pic.twitter.com/sBeWdH1Fat— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 18, 2021