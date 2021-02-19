افتتاح مسجدين في مدينة كلباء

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في مدينة كلباء، مسجد حارثة بن النعمان، ومسجد الأنوار، بإجمالي عدد مصلين يقارب 1260 مصلياً ومصلية، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الدائرة لترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في الاهتمام بعمارة المساجد، وتوفير الأجواء الإيمانية للقاطنين في الإمارة.

وشيد مسجد حارثة بن النعمان الذي يقع في منطقة الساف، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3000 متر مربع، ويتسع لـ 800 مصلٍ، وبني وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 17.30 متر، مع وجود المرافق الخدمية.

أما مسجد الأنوار، فيقع في منطقة الدحيات، وقد شيد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3136 متراً مربعاً، ويتسع لـ 400 مصلٍ و60 مصلية، وبني على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 29.75 متر، وتضم أرض المسجد المرافق الخدمية.