«جامعة الإمارات» تطلق مبادرات نوعية في «أسبوع الابتكار»

العين (وام)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن مشاركتها في «أسبوع الابتكار 2021»، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة ونوعية على مستوى الدولة، في الفترة ما بين 21 إلى 27 فبراير الجاري.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة: «يُعدُّ شهر الابتكار حدثاً وطنياً سنوياً تمّ إطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ويتزامن هذا العام مع حلول اليوبيل الذهبي لـ«الاتحاد»، وتماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد».

وأضاف: «حققت الإمارات إنجازات ضخمة كان من أبرزها إطلاق «مسبار الأمل» أول مسبار عربي وإسلامي في العام 2020، وسجل التاريخ نجاحها في أول مهمة لها إلى كوكب المريخ بعد أن نجح مسبارها الاستكشافي في دخول مدار الكوكب الأحمر، إضافة إلى بدء المرحلة التشغيلية الأولى في محطة برّاكة للطاقة النووية السلمية لتُصبح الإمارات الأولى عربياً في امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية السليمة لإنتاج الكهرباء».

وتابع نسيبة: «كما استطاعت الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تحويل التحديات إلى فرص والعبور نحو المستقبل، فقد حرصت الدولة على استمرارية العملية التعليمية في مدارس الدولة والجامعات، وبأقصى درجات الكفاءة في ظلّ تداعيات فيروس كورونا المستجد».

وقال معاليه: «إنَّ جامعة الإمارات ملتزمة بالمشاركة في رصد التحديات ومواجهتها من خلال ركائز أساسية هي: البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار، بما يتناسب مع النموّ المتسارع لاقتصادات الدول الناشئة، وزيادة معايير التنافسية في بناء الاقتصاد المعرفي، وإيماناً منها بضرورة المشاركة في بناء القُدرات وغرس ثقافة الابتكار في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتخريج أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة ونوعية على مستوى الدولة».

وتابع معالي زكي نسيبة: «كما ستشارك الجامعة بجناح مستقل في إكسبو 2020، انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الدولي الضخم وطبيعته، كأحد أبرز المنابر الدولية التي تركزُّ بشكل أساسي على مناقشة القضايا المُلحة والتحديات المعاصرة، ووضع حلول لها».

واختتم تصريحه بالقول: علي الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها العالم جرَّاء جائحة «كوفيد- 19»، إلا أننا سنطلق حزمة كبيرة من ابتكارات متعددة ومتميزة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة في شهر الابتكار 2021 مع الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة».