عبدالله بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع السودان واليمن

أبوظبي (وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات، وجمهورية السودان، والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، معرباً عن تمنياته للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرخاء.

من جانب آخر، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد سموه موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن، وحرصها على أمن واستقرار اليمن، ودعمها للشعب اليمني الشقيق في الظروف كافة.