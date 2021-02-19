«الشعبة الإماراتية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

القاهرة (الاتحاد)

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع التي انطلقت أعمالها أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك في إطار التحضير لجلسة البرلمان الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي المقرر عقدها الاثنين المقبل.

يضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي كلاً من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال محمد أحمد اليماحي، إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي سوف تستعرض على مدى يومين التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وبعض قضايا العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن اللجنة أعدت مشاريع بيانات حول التطورات في اليمن والعراق والصومال وليبيا، بالإضافة إلى بيان حول تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدول العربية.

وأوضح اليماحي أن اللجنة ستناقش عدداً من الموضوعات، منها المذكرة التوضيحية الخاصة بإنشاء المنتدى البرلماني العربي الأفريقي، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان الأفريقي، وذلك في إطار مذكرة التفاهمُ الموقعة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا في مايو 2013 بالإضافة إلى مناقشة التوصيات الصادرة عن المنتدى الحقوقي «حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي» الذي عقد في مملكة البحرين ديسمبر 2020 علاوة على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، إضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات مشتركة بين اللجنة واللجان المناظرة لها في البرلمانات الوطنية العربية.

بدوره قال أحمد بوشهاب السويدي، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ستناقش الإطار العام لتقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، فضلاً عن مقترح مقدم حول رؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لـ «كورونا». ونوه بوشهاب إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون استرشادي بشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الدول العربية، بالإضافة إلى موقف سداد الدول لمساهماتها في موازنة البرلمان العربي والموقف المالي حتى 31 يناير 2021، كذلك تناقش تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالإعداد لورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي، وتستعرض توصيات المنتدى الحقوقي الثاني «حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي». ومن المقرر أن ترفع اللجان تقاريرها للجلسة العامة للبرلمان لاعتمادها.