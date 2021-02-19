حملة موسعة للتوعية بالإجراءات الوقائية بالشارقة

الشارقة (وام)

أطلق الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، بالتعاون مع إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، حملة توعية واسعة النطاق لرفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال بث رسائل توعية مباشرة عبر دوريات الشرطة وطائرات «درون»، إلى جانب تسيير دوريات جوية لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك في إطار التوعية بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح الفريق المحلي للطوارئ أن الحملة التي انطلقت أمس صاحبها قيام الدوريات الشرطية وطائرات «درون» ببث رسائل توعية بعدة لغات من خلال مكبرات الصوت، في «35» موقعاً شملت المناطق الصناعية وباحات المساجد «قبل وعقب صلاة الجمعة»، إلى جانب تسيير الدوريات في المناطق المختلفة للوصول إلى كافة أفراد المجتمع فيما تقوم إدارة جناح الجو بتسيير دوريات جوية خاصة في المناطق الصناعية، وإجراء التصوير الجوي لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنقل المباشر والحي لغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للرصد والمتابعة والتقييم. وأشار إلى أن رسائل التوعية التي تبث عبر مكبرات الصوت تحث أفراد الجمهور على اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، من خلال الدعوة إلى الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب الاختلاط والتجمعات والابتعاد عن كل ما يعرض أفراد المجتمع لخطر الفيروس، كما تتضمن الرسائل الدعوة إلى المسارعة بتلقي التطعيم عبر المراكز التي وفرتها الدولة والعزل الشخصي في حال الشعور بأي عارض من أعراض الفيروس.

وأوضح فريق إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة، أن الحملة مستمرة وتشمل المنطقتين الوسطى والشرقية داعياً أفراد الجمهور إلى التعاون وتوحيد الجهود للحد من انتشار الفيروس والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.