«الإلكترونيات المتقدمة» السعودية تشارك في «آيدكس»

الرياض (الاتحاد)

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، عن مشاركتها ضمن الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021». ومن المقرر أن تعرض شركة الإلكترونيات المُتقدّمة أحدث تقنياتها ومنتجاتها العسكرية في معرض آيدكس 2021 كونها إحدى الشركات المهمة في مجال الدفاع والفضاء، ومتخصصة في تقديم خدمات وأنظمة وحلول ذات مستوى عالمي في مجالات التقنية، والحرب الإلكترونية، ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع C4ISR، والأمن السيبراني، وتأكيدًا على دورها الهام والتزامها في المساهمة بتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري والأمني للمملكة وفق مستهدفات أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتُعرض الشركة في جناحها بالمعرض خدمات وحلول وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية، وأنظمة C4ISR «القيادة، والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع» والأمن السيبراني بما في ذلك الراديو عبر نظام ربط الشبكات ونظام الاتصال قصير ومتوسط المدى والزوارق غير المأهولة ونظام الذكاء الإلكتروني الاستخباراتي ذو النطاق الواسع، كما تسلط الشركة الضوء على حلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني مثل جهاز صمام البيانات ومركز عمليات أمن المعلومات ونظام المعلومات الأمنية وإدارة أحداث الأمن السيبراني بالإضافة إلى تقنياتها المتقدمة بما في ذلك مدار ونظام مكافحة الطائرات من دون طيار ونظام الرصد الجوي. وقال عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المُتقدّمة: «مع عودة الشركات والصناعات إلى عملياتها الطبيعية، نسعد بمشاركة شركة الإلكترونيات المُتقدّمة كجزء من الجناح السعودي في معرض آيدكس 2021، لما يجسده من فرصةٍ ممتازة للتعريف بابتكاراتنا في قطاع الدفاع لأصحاب المصلحة المحتملين على المستوى الإقليمي والدولي، كما تساعدنا المشاركة في اكتساب الرؤى حول اتجاهات الصناعة الحديثة والتعرف على احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة مما يساهم في تعزيز التزامنا بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والذي يؤكد أحدها على ضرورة توطين 50٪ من القطاع.. ونتطلع أن تعزز هذه المشاركة من جهودنا لإنشاء نظام بيئي فعال يمكّن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة من إطلاق إمكانيتها الكاملة لتمكين المواهب المحلية من تصنيع التقنيات العالمية المستقبلية محليًا».