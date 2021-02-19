عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليمن يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد سموه موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وحرصها على أمن واستقرار اليمن ودعمها للشعب اليمني الشقيق في كافة الظروف.