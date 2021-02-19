عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السودان يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات، وجمهورية السودان، والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، معرباً عن تمنياته للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرخاء.