شرطة أم القيوين تنفي صحة مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي





نفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتكاب جريمة قتل في الإمارة.

وأوضح اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أن المقطع المصور للجريمة تم تصويره خارج دولة الإمارات وليس كما يبين أنه صور في إمارة أم القيوين.

وأهاب قائد عام شرطة أم القيوين بالجمهور الكريم عدم تداول مثل هذه المقاطع التي تمس أمن واستقرار المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة كافة حيال من يتأكد قيامهم بـ"فبركة الفيديو" حسب نص المادة القانونية رقم 21 من القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا أن أجهزة الشرطة في الدولة لديها من القدرات ما يمكنها من الوصول إلى مصدري مثل هذه المقاطع والصور واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من التقطها أو فبركها.