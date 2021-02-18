حمدان بن زايد يعزي أبناء سيف النعيمي

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، واجب العزاء إلى أبناء وذوي سيف إبراهيم النعيمي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

قدمنا خلال إتصال هاتفي واجب العزاء الى أبناء وذوي المغفور له بإذن الله سيف ابراهيم النعيمي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان ، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان ..

إنا لله وإنا اليه راجعون .. — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) February 18, 2021

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «قدمنا خلال اتصال هاتفي واجب العزاء إلى أبناء وذوي المغفور له بإذن الله سيف إبراهيم النعيمي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..».