رئيس وزراء كردستان العراق يلتقي قنصل الإمارات

أربيل (وام)

التقى معالي مسرور بارزاني رئيس مجلس وزراء كردستان العراق، أحمد الظاهري، قنصل عام الدولة لدى إقليم كردستان العراق. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق، وإقليم كردستان على وجه الخصوص، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين إقليم كردستان العراق ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادة الإقليم على تعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته أكد الظاهري حرص قيادة دولة الإمارات على توطيد أواصر الأخوة والتعاون بينهما، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.

كما التقى أحمد الظاهري قنصل عام الدولة لدى إقليم كردستان العراق، معالي سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمكتب معاليه، بحث العلاقات بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق في مختلف المجالات وسبل تطويرها ودعمها، كما تم التطرق إلى التعاون في المجال الصحي، ولا سيما من خلال تقديم المساعدات لدعم القطاع الطبي في الإقليم.