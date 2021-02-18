«مرافق الوطني» تناقش «تنظيم اتحاد الملاك»

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري «مقررة اللجنة»، وحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل العفاري، وصابرين اليماحي، وكفاح الزعابي، وناعمه المنصوري.

وذكر خلفان راشد الشامسي رئيس اللجنة، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مخرجات اجتماعها مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، مضيفاً أنه تم استعراض ومناقشة كافة الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها من قبلهم بشأن مشروع القانون الاتحادي المكون من 40 مادة، وأنه تم إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون واستحداث بعض بنوده، بناءً على تلك المقترحات والملاحظات.

وأضاف: إن اللجنة، تعمل وفق خطتها الموضوعة لمناقشة مشروع القانون، على تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المجمعات السكنية، بما يصب في إثراء النقاش حول مشروع القانون، كما أن التعرف على ماهية هذه المجمعات السكنية سيعمل على توضيح العديد من الأمور المتعلقة باتحاد الملاك.