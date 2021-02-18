«زايد للرعاية الأسرية» يناقش «استراتيجية 2025»

العين (وام)

أكد الدكتور مبارك سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، أن الدار تعمل في كافة الاتجاهات، وتتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق هدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لفاقدي الرعاية الأسرية، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تسهم بتمتعهم بجودة حياة ذات مستوى عال، والوصول إلى الدمج المجتمعي، والمشاركة الفاعلة وتأكيد دورهم في التنمية.

وقال - خلال ترؤسه الاجتماع الأول هذا العام لمجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، الذي عقد في مقر الدار الرئيسي في مدينة العين.. «إن دار زايد تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة للدولة، استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم لفاقدي الرعاية الأسرية.

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور فهد مطر النيادي واللواء الركن «م» سالم علي الغفلي والعميد أحمد مسعود المزروعي وهلال خميس المريخي، وحمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية.

ورفع مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على الدعم اللامتناهي للدار، الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي تسجلها الدار لتقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من فئة فاقدي الرعاية الأسرية. واستمع أعضاء مجلس الإدارة من مدير عام الدار إلى تقرير حول نتائج أداء الخطة الاستراتيجية السابقة ومناقشة مؤشرات الأبناء المتعلقة بالتحصيل العلمي والأكاديمي والملف الصحي، ومستوى جودة الحياة للأبناء في ظل جائحة «كورونا». وتمت مراجعة مستجدات الخطة الإستراتيجية الخمسية للدار 2025 وأولوياتها التي تم اعتمادها في ديسمبر 2020، واعتمد المجلس الخطة التشغيلية لعام 2021 المنبثقة من الخطة الاستراتيجية، وتم الاطلاع على المشاريع ذات الأولوية والمتوقعة من الدار والداعمة لأهداف دائرة تنمية المجتمع والقطاع الاجتماعي لإمارة أبوظبي، والتي تحقق التميز المؤسسي للدار.