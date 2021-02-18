«علاقات الشارقة» تبحث التعاون مع الدنمارك

الشارقة (الاتحاد)

بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، سبل تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة والمدن الدنماركية في المجالات الثقافية والعلمية والاستدامة البيئية، وذلك خلال لقائه ينس مارتن السبيرك، القنصل العام لمملكة الدنمارك في دبي، بحضور الشيخ ماجد القاسمي، مدير الدائرة، وجوناس نيلسون، المستشار التجاري في القنصلية.

وتناول الاجتماع التطور الذي تشهده إمارة الشارقة في النظم البيئية وإدارة الموارد عبر تحسين البنى التحتيّة وتطوير المرافق العامة، وإقامة المشاريع التي تضمن مستقبلاً مستداماً للإمارة، والجهود القائمة لتعزيز مصادر الطاقة البديلة، إلى جانب إطلاق حملات التوعية التي تستهدف المحافظة على المسطحات الخضراء وصون التنوّع الحيوي.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن إمارة الشارقة تركز من خلال علاقاتها وشراكاتها الدولية على دعم جهود حماية البيئة والحصول على طاقة مستدامة، مشيراً إلى أن حماية الموارد والطاقة البديلة هي أولوية العالم اليوم، باعتبارها تمثل مستقبل المجتمعات وتحدد شكل اقتصادات الدول.