انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف شرقاً.

وتوقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصةً غرباً وحركة الرياح: شمالية غربية تتراوح سرعتها من 15 - 25 كلم/‏‏س، تصل إلى 40 كلم/‏‏س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والثاني عند 06:03 والجزر الأول عند الساعة 11:49 والثاني عند الساعة 23:00.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا، ويحدث المد الأول عند 15:40 والثاني عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 19:45.