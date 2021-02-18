«السعودية للصناعات العسكرية» تشارك في «آيدكس»

الرياض (وام)

تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، تحت شعار الهوية الوطنية «استثمر في السعودية»، وذلك تحت مظلة الجناح السعودي.

ويقام الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جامعاً تحت مظلته عدداً من كبرى الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، إذ سيقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتمثيل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، وتلعب الشركة دوراً حيوياً في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وتسعى الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى الإسهام مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة والتي تقودها الهيئة، في توطين ما يربو عن 50% من قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بحلول العام 2030.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتعريف الزوار بأبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، إذ يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً.

كما تستعرض الشركة منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسة، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة.