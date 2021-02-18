«الجسور» تتعاون مع «ريثيون الإمارات» و«إيرث» لإدراج أنظمة ليزر عالية الطاقة في مركبات «ربدان 8x8»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الجسور» المتخصصة في مجال الآليات المدرعة في الإمارات والمورد الحصري لآلية ربدان 8x8 القتالية، أمس عن تعاونها مع «ريثيون الإمارات» و«ريثيون إنتليجنس آند سبيس» لإدراج نظام سلاح ليزري عالي الطاقة في منصة ربدان 8x8 من شركة «الجسور».

وسوف تتولى «إيرث»، الشركة الرائدة في مجالات البحث والتطوير والهندسة ودمج الأنظمة التكنولوجية والتي تعد الشركة الشقيقة لـ«الجسور» ضمن مجموعة إيدج، مسؤولية التكامل بين آليات ربدان ونظام الليزر المتقدم.

جاء هذا الإعلان قبيل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بين 21 و25 فبراير، حيث سيتم عرض المركبة المتكاملة في جناح مجموعة إيدج.

وتعد مركبة ربدان 8x8 المدرعة من الجيل التالي، منصة متقدمة وجاهزة للمهام تم بناؤها بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المنوعة. وتتميز المركبة بقدرتها العالية على التحرك في البر والبحر، كما تتوفر بعدة أشكال وخصائص، ويمكن تجهيزها بمستويات مختلفة من الحماية المدرعة لضمان تحقيق الميزة التكتيكية والتقنية.

ويتم تشغيل نظام سلاح الليزر عالي الطاقة من «ريثيون إنتليجنس آند سبيس» من خلال التقنيات التي تستخدم الفوتونات أو جزيئات الضوء لتنفيذ المهام العسكرية. يستخدم المنتج المتطور مستشعراً متقدماً كهربائياً وبصرياً يعمل بالأشعة تحت الحمراء لاكتشاف وتحديد وتتبع التهديدات المتعددة، وخاصة تلك القادمة من المركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات من دون طيار). وبمجرد استهداف الطائرات غير المتعاونة، صُمم النظام ليقوم بالاشتباك وتحييد هذه الطائرات بسرعة ودقة. وتتمثل إحدى أهم مزايا أنظمة الليزر من «ريثيون إنتليجنس آند سبيس» في دقتها التي لا تضاهى. وعند توصيلها بمصدر طاقة مناسب، تُظهر هذه الأنظمة عمقاً مفتوحاً لمخزن الذخيرة، وهذا يعني إمدادات غير محدودة تقريباً من الذخيرة. ولإكمال هذه الدقة الفائقة، يمثل الليزر خياراً منخفض التكلفة لكل طلقة، ما يجعله حلاً مثالياً للتهديدات منخفضة التكلفة مثل تلك التي تشكلها الطائرات من دون طيار.

ونظراً إلى أن «إيرث» تعتبر شركة شقيقة لشركة «الجسور» ضمن قطاع المنصات والأنظمة التابع لـ«إيدج»، توفر «إيرث» قدرات عالمية المستوى للتكامل التكنولوجي في هذه الشراكة، ما يضمن أن تعمل جميع الأنظمة الفرعية كوحدة متماسكة. كما تسمح البنية المفتوحة للنظام الليزري بسهولة التركيب في عدة منصات عسكرية، ما يساعد «إيرث» على تسخير تميزها الهندسي، مع توفير المرونة في تلبية المتطلبات التكتيكية الديناميكية وفق أداء عالٍ وحلول موثوقة وجاهزة لإنجاز المهام.

وقال فهد العبسي، الرئيس التنفيذي لشركة «الجسور»: «إننا فخورون جداً بتعاوننا مع «ريثيون الإمارات» ومع الشركة الشقيقة «إيرث». يعد نظام سلاح الليزر عالي الطاقة أحد أكثر الأنظمة المتقدمة من نوعها في السوق لمجابهة الطائرات من دون طيار. ومع الانتشار الواسع لغارات الطائرات من دون طيار هذه الأيام، تلتزم «الجسور» بتوفير مركبات تلبي المتطلبات التشغيلية للقوات المسلحة في أنحاء العالم». وقال آلان ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون الإمارات»: «في ظل التحديات والفرص الناشئة عن استخدام الطائرات من دون طيار، نتشرف في ريثيون الإمارات أن نتعاون مع شركتي «الجسور» و«إيرث» لتجهيز مركبات ربدان المدرعة بقدرات مجابهة الطائرات من دون طيار التي تتيح نهجاً آمناً وفعالاً في تحديد التهديدات المحتملة والتخلص منها».

وقال جمال المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرث»: «نفخر في «إيرث» بتوفير قدرات متطورة في مجال التكامل التكنولوجي لدعم التعاون بين «ريثيون الإمارات» و«الجسور». ونتطلع قدماً إلى الاضطلاع بفوائد وميزات قابلية التشغيل المتبادلة من هذه الجهود التعاونية».