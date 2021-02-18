«صحة» تؤهل الإماراتية لتقديم الرعاية الصحية النسائية المتميزة

أبوظبي (الاتحاد)

تحرص شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» على تأهيل بنات الإمارات، وإعدادهن الإعداد المناسب لتقديم الرعاية الصحية النسائية للمواطنات والمقيمات في دولة الإمارات، ومن بنات الإمارات التي هيأت لها «صحة» السبل لتكون أخصائية في طب النساء، الدكتورة شيخة محمد النعيمي التي تتفانى في خدمة وطنها من خلال عملها في مستشفى الكورنيش إحدى منشآت «صحة».

التحقت الدكتورة شيخة النعيمي في العمل بشركة «صحة» عام 2014، وتعمل حالياً طبيبة مقيمة في قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى الكورنيش بأبوظبي، واكتسبت الخبرات المهمة في مجال عملها، وأصبحت متخصصة في معالجة جميع حالات الحمل، والرعاية في فترات ما قبل الولادة وما بعدها. أكدت الدكتورة شيخة النعيمي أن شركة «صحة» قدمت لها الدعم اللازم، وسخرت لها كل الإمكانيات لتكون أخصائية مؤهلة في طب النساء، حيث وفرت لها سبل المشاركة في العديد من الدورات والمؤتمرات، ومواصلة التعلم واكتساب الخبرات التي تأهلها لتكون مستشارة وطبيبة متميزة في طب النساء، وكذلك حصولها على شهادة البورد العربي في تخصص أمراض النساء والتوليد، وتقديم رعاية ممتازة للمرأة الإماراتية، وأن تكون قادرة على قيادة مستشفى نسائي متخصص في دولة الإمارات.

وقالت الدكتورة شيخة النعيمي: «تعد «صحة» واحدة من أفضل معاهد الرعاية الصحية في المنطقة؛ فهي تقدم رعاية متميزة للمرضى، ولديها كوادر طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً».

وأضافت: إنها عالجت خلال الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد- 19 المريضات المصابات بالفيروس، ووفرت لهن الرعاية الصحية اللازمة.