«التربية» تعزز وعي المجتمع بالقضايا العلمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق سلسلة من الندوات البحثية، والتي تهدف إلى اطلاع أفراد المجتمع والمهتمين على المشاريع البحثية الأكاديمية المتنوعة، بعنوان «مجلس الابتكار@الإمارات»، حيث تتمحور أولى الندوات حول أبحاث «كوفيد- 19»

وتتركز الندوات التي ستبدأ الأحد المقبل على البحث الأكاديمي في مجالات حيوية تشكل أولوية وطنية، وتحديداً في قطاع العلوم والتكنولوجيا، من خلال توفير منصة حوارية تفاعلية للباحثين الأكاديميين الذين يقودون مشاريع مبتكرة ذات أهمية عالية على المستويين المحلي والعالمي.

ويتم من خلال المنصة إشراك المجتمع واطلاع الجمهور على مختلف المواضيع العلمية التي تركز عليها مؤسسات التعليم العالي، من خلال البحث العلمي وإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على الباحثين، والذي يسهم بالارتقاء بثقافة العامة العلمية، والتعرف على الكوادر البحثية في المواضيع العلمية المتنوعة، والذي قد يوفر أيضاً للباحثين بعض الأفكار والآراء حول أبحاثهم.

وسيتم عقد الندوات بشكل شهري وبمنهجية محددة تتلخص في اختيار الموضوع البحثي، ومن ثم يتم تعميم دعوة للباحثين في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم نبذة عن أبحاثهم المتعلقة بالموضوع المختار، ويتم بعد ذلك مراجعة الأبحاث واختيار ثلاثة باحثين لكل موضوع بحثي، بناءً على مخرجات البحث وملاءمة عرضه ومدى سهولة فهمه لمختلف شرائح المجتمع.

وبناء على ذلك، سيتم عرض الأبحاث المختارة ومناقشتها من خلال ندوة وحدث حواري افتراضي، حيث تتم دعوة الطلاب والأعضاء الأكاديميين وأفراد المجتمع، لحضور جلسات الأسئلة والأجوبة والمشاركة فيها، ومن المقرر عرض الندوات باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية: إن مجلس الابتكار@الإمارات سيوفر من خلال الندوات البحثية منصة حوارية تفاعلية للباحثين في دولة الإمارات الذين يقودون مشاريع بحثية مؤثرة وواعدة، لافتاً إلى أن عرض أعمالهم في ملتقى عام، باستخدام لغة بسيطة غير تقنية، سيمكن الشباب والجمهور من التعرف على مختلف المواضيع العلمية والمشاركة فيه مما يعود بالفائدة على الجميع».

ويتزامن إطلاق مجلس الابتكار@الامارات للندوات البحثية مع أسبوع الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 21 إلى 27 فبراير. وسيلقي الدكتور رفعت حمودي، أستاذ دكتور بكلية الطب ورئيس مجموعة المعلوماتية الحيوية والجينوم الوظيفي في جامعة الشارقة، محاضرة بعنوان: «اختبار كوفيد-19 غير جراحي باستخدام اللعاب»، وتلقي الدكتورة عنود بني هاني، رئيس أخلاقيات البحث والأستاذ المساعد في كلية الابتكار التكنولوجي بجامعة زايد محاضرة بعنوان: «استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والأخبار الكاذبة المرتبطة بكوفيد-19»، وتلقي عنود أبو سليم، محاضرة في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأميركية في الشارقة، بعنوان: «التعلم عن بُعد أثناء جائحة كوفيد- 19».