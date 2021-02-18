فارس المزروعي يلتقي سفيرة أستراليا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي في مركز أبوظبي للمعارض هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي والأمني.

وضم وفد السفيرة أوسنات أورين سكرتير أول وجين ديكينسون محققة مشرفة، وضابط ارتباط أول الشرطة الفدرالية الأسترالية، وتيم ستاينتون محقق رقيب في الشرطة الفدرالية الأسترالية.

حضر اللقاء العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي والعقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.