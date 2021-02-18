«رادارات» بمنطقة النيفة في أم القيوين للحد من السرعات الزائدة

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنه سيتم تركيب عدد من أجهزة ضبط السرعة «الرادارات» على شوارع منطقة النيفة، للحد من السرعات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت شرطة أم القيوين، أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة تم تركيب لوحات إرشادية تبين السرعة المحددة في بعض الشوارع 60 كلم في الساعة وأخرى 40، مناشدة كافة السائقين بضرورة الالتزام والتقيد بالسرعات القانونية وعدم تجاوزها، حفاظاً على سلامة الجميع.

وتشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، على جميع مشاريع الطرق في الإمارة، ومن ضمنها الشوارع الجديدة في النيفة، بما يتناسب مع الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وتستعد الوزارة خلال الفترة المقبلة لتسليم مشروع الطرق الداخلية في منطقة النيفة، الذي تم إنجازه بمواصفات عالية، والتي يبلغ طولها 20.5 كيلومتر، وتشتمل على تسوية الطرق وتمديد أنابيب أرضية للخدمات العامة، وتركيب شبكة كابلات لـ 469 عمود إنارة، بالإضافة إلى خزانات أرضية في جميع الشوارع لتصريف مياه الأمطار.