657 ألف طن مواد غذائية عبرت الغويفات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير أفضل الخدمات المتصلة بالمنافذ الحدودية، وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير المواد الغذائية دون المساس بمسؤوليتها عن إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لضمان سلامة الغذاء الذي يتم تداوله في إمارة أبوظبي، ويعمل مفتشو الهيئة في كافة المنافذ الحدودية على تسهيل تدفق المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية للدولة بشكل آمن، حيث يتم الإفراج عن شحنات المنتجات الغذائية بسرعة لضمان دخولها للأسواق المحلية، وتلبية احتياجات المستهلكين والمحافظة على فعالية سوق الغذاء، وتلتزم الهيئة بتسهيل مهمة مستوردي الأغذية وتقليص فترة إنجاز المعاملات الخاصة بهم، حرصاً على استمرارية الإمداد للأسواق بالمواد والمنتجات الغذائية المطلوبة، وقد بلغ إجمالي كمية المواد الغذائية التي دخلت الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي خلال العام الماضي 2020 حوالي 657.763.570 كجم من مختلف أنواع المواد الغذائية، حيث خضعت للفحص الدقيق وفقاً لإجراءات عمليات الإفراج عن المنتجات الغذائية المستوردة من خارج الدولة، ونتيجة لعملية الفحص الدقيق، فقد بلغ إجمالي الكميات المرفوضة حوالي (265401) كجم في حين بلغ إجمالي الكميات المعادة إلى الدولة الواردة منها حوالي (1737858) كجم.

وجاءت منتجات الألبان ومشتقاتها في صدارة قائمة كميات المواد الغذائية التي دخلت إلى الإمارة خلال تلك الفترة، عبر منفذ الغويفات الحدودي من الخارج.

وحددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أسباب رفض الشحنات الغذائية التي ترد عبر المنفذ الحدودي، والتي لا تتفق مع مجموعة المعايير والمواصفات المطلوبة لدخول المواد الغذائية المستمدة من المعايير العالمية، مؤكدة أن هناك عدة أسباب لرفض المنتجات الغذائية أو إتلافها منها عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، وعدم مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات والمقاييس الإماراتية، وعدم وجود مستندات الوثائق الصحية للشحنة.

وتعمل الهيئة على ضمان مطابقة الأغذية المستوردة للمواصفات واللوائح والقوانين الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق أفضل الممارسات الصحية في مجال سلامة الغذاء، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة، ومتابعة أحدث المستجدات عالمياً، وتطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المستوردة، ومنع دخول أي مواد غذائية محظورة، أو تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، أو قد تهدد الصحة العامة.

كما تقوم فرق التفتيش التابعة للهيئة في المنافذ الحدودية بالتحقق من الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالشحنات الغذائية المستوردة والتدقيق عليها للتأكد من صحتها، والكشف على المنتجات الغذائية المستوردة والتأكد من سلامتها الصحية، ومن أن جميع إرساليات الغذاء مستوفية لمتطلبات الجودة والسلامة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.