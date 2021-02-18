تفاهم بين «رأس الخيمة للمواصلات» و«الاتحاد للماء والكهرباء»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أبرمت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مذكرة تفاهم مع «الاتحاد للماء والكهرباء»، تقوم الأخيرة بموجبها بتركيب أجهزة شحن المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في عدد من المواقع التابعة للهيئة.

وأكد المهندس إسماعيل البلوشي المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات أن المذكرة تتماشى مع استراتيجية الهيئة وغايتها الرابعة «الاستدامة الثلاثية»، والتي تهدف إلى الارتقاء بخدمات النقل المستدام، وفقاً لأفضل المعايير العالمية وتعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام لتحقيق رؤية رأس الخيمة 2030.

وقال المهندس سالم بن ربيعة، المدير التنفيذي لدائرة الكهرباء إن المذكرة تهدف إلى توسيع نطاق الاعتماد على المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية كبديل استراتيجي مستدام للمركبات التقليدية، وتأتي كغيرها من اتفاقيات التفاهم المماثلة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة ضمن جهود «الاتحاد للماء والكهرباء»، للمساهمة في تحقيق أحد أهم محاور رؤية الإمارات 2021م، والمتمثل في «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة».