سارة الأميري تشكر وزير الصناعة التركي لتهنئته بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول المريخ





أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عن شكرها لمعالي مصطفى وارانك وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية لتهنئته دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول كوكب المريخ وإشادته بالمهمة.

جاء ذلك في تغريدة لمعاليها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على تهنئة وارانك في تغريدة له على "تويتر" والتي أكد فيها أن دولة الإمارات استثمرت في هذه المهمة لفترة طويلة، وأن كل اكتشاف جديد في الفضاء يعزز التعاون الدولي لخدمة السلام العالمي.

وقالت معاليها : "شكراً وارانك .. نعتقد أيضا أن استكشاف الفضاء كان دائماً وسيلة لبناء الجسور وتعزيز التفاهم البشري الجماعي" .. وعبرت عن أملها في نجاح مهمة تركيا إلى القمر عام 2023 وأكدت أنها ستزيد من مساهمة المنطقة في مجال استكشاف الفضاء.