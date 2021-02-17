سارة الأميري ضمن قائمة الـ100 الأكثر تأثيراً في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجلة تايم الأميركية، أمس، قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيراً في العالم لعام 2021، والتي تضمنت معالي سارة الأميري وزير الدولة للعلوم المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

ونقلت المجلة عن الأميري قولها: «إن نجاح (مسبار الأمل) كان مؤشراً على كل ما تطمح الإمارات إلى تحقيقه في الخمسين عاماً القادمة، حيث تواصل الدولة تنويع اقتصادها والبناء على براعتها التكنولوجية».

وأشار جيفري كلوجر الصحفي بالمجلة إلى أن الأميري، الباحثة الرئيسة في المشروع على رأس فريق مكون من 80% من النساء، ساهم في جهود إرسال مركبة فضائية إلى المريخ، وهو إنجاز بارز منذ أكثر من ست سنوات.

تضمنت القائمة شخصيات رائدة في مجالات السياسية والعلم والصحة والرياضة والفن والموسيقى، من بينها: سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا وفانيسا ناكاتي الناشطة الأوغندية في مجال المناخ، ولينا هيدالجو السياسية الأميركية، وإيفون آكي ساوير عمدة فريتاون، بسيراليون.

غلاف بعنوان الـ100 الأكثر تأثيراً

وقال إدوارد فيلسنتال رئيس تحرير مجلة تايمز: إن قائمة هذا العام ركزت على القادة الشباب دون أن تحدد سناً معينة، وهو إقرار بأن الصعود يمكن أن يبدأ في أي عمر، فأصغر شخص في هذه القائمة. وتضمنت القائمة هذا العام 54 امرأة، بينهن: فيبي بريدجرز، وماريا راجا، وآنا دي أرماس، وجانجا غارنبريت، وفلورنس بوي، وكليمنتين جاكوبي، وأنيا تايلور جوي، وغو نينغينغ، وسهلا الوايلي، وشيرا هاس، وغيرهم.