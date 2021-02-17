توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الأيام المقبلة على النحو التالي: الخميس.
الطقس: مغبر وغائم جزئيا أحياناً يصبح غائماً ليلاً غرباً.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الجمعة
الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر خاصة ليلاً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
السبت
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الأحد
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشمالية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الاثنين
الطقس: رطب على المناطق الغربية صباحاً - غائم جزئياً إلى صحو بوجه عام - وتميل درجات الحرارة للارتفاع.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الأيام المقبلة على النحو التالي: الخميس.