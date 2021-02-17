الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الأيام المقبلة على النحو التالي: الخميس.

الطقس: مغبر وغائم جزئيا أحياناً يصبح غائماً ليلاً غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر خاصة ليلاً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

السبت

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشمالية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على المناطق الغربية صباحاً - غائم جزئياً إلى صحو بوجه عام - وتميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.



