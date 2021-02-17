إعلان الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن أسماء الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» بدورتها الخامسة 2021، التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وفاز بالمركز الأول الشاعر سعيد بن سليم بن صروخ الصلتي، عن قصيدة بعنوان «بنت الكرام»، وفاز بالمركز الثاني الشاعر سعد عبد الراضي عن قصيدة بعنوان «وجه السعادة»، أما المركز الثالث ففازت به الشاعرة إيمان عبد الكريم الرزوق عن قصيدة بعنوان: «شجرة الحياة».

وبلغ عدد المشاركين الإجمالي في المسابقة بدورتها الخامسة 318 شاعراً وشاعرة يمثلون 16 دولة عربية نَظَمُوا قصائدهم باللغة العربية الفصحى، وباللهجة النبطية في حب النخلة.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: إن مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» تهدف إلى توظيف الشعر النبطي كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر.