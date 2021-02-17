«إبداعات عربية» تنطلق بدبي 22 فبراير

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر ومعرض «إبداعات عربية» افتراضياً لأول مرة، في الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الجاري، تحت عنوان «الابتكار في كل مكان».

وتتناول هذه الدورة المميزة من «إبداعات عربية» خمسة محاور فرعية وهي: إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال والممكنات الذكية للمستقبل والتعليم لحياة أفضل وأنظمة الابتكار الاجتماعي واقتصاد التجربة الافتراضية، وتناقش المنصات الجديدة للابتكار والتحديات التي تواجه الجامعات والشركات والمؤسسات الحكومية.

ويركز المؤتمر والمعرض المصاحب له على أهم الابتكارات والإبداعات في دولة الإمارات والمنطقة، جامعاً بذلك أبرز الخبراء وصانعي القرار والباحثين وقادة المجال من كل أنحاء العالم، ممن يسعون إلى مناقشة أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تشكل بدورها مستقبل الابتكار والإبداع في العالم.

وقال المهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة إندكس القابضة: إن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر ومعرض «إبداعات عربية» افتراضياً، نتيجة لخطوة استباقية من قبل جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالتعاون مع إندكس القابضة لتحقيق الرؤية المستقبلية المتمثلة بأن يكون التعليم متاحاً للجميع، مؤكداً الحاجة إلى تشجيع التقنيات الرقمية الحديثة، مع السماح بنشر مفهوم الابتكار والإبداع في كل مكان، ولذلك فقد تم توفير مساحة رقمية تتيح فرص الالتقاء والتواصل ضمن بيئة افتراضية تفاعلية، تجمع الأفراد الحريصين على تعزيز المعرفة والتعلم مع مجموعة مختارة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات من جميع أنحاء العالم.