معرض «افتراضي» للتطوير المهني بجامعة العين

أبوظبي (الاتحاد)

أتاحت جامعة العين الفرصة لأكثر من 600 مشارك، منهم طلبة وخريجون وباحثون عن عمل، للتواصل مع خبراء الشركات الوظيفية، لتعزيز مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم في سوق العمل، وذلك خلال معرض جامعة العين الافتراضي للتطوير المهني والتدريب، والذي نظمه مكتب الخريجين، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي)، بمشاركة 13 مؤسسة حكومية وخاصة في الدولة.

وقال الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة: المعرض يجمع أصحاب العمل والخريجين في فضاء افتراضي واحد، يجعلهم على تواصل سهل وسلس، ويقرب الفرص للباحثين عنها، ويقدم لهم خيارات متنوعة.