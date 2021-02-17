«الاتحادية للشباب» تستقبل 400 طلب لعضوية المجالس المحلية

دبي (الاتحاد)

استقبلت المؤسسة الاتحادية للشباب أكثر من 400 طلب لعضوية مجالس الشباب المحلية على مستوى الدولة في دورتها الخامسة، والتي تهدف إلى الاستفادة من طاقات وأفكار إبداعية شبابية جديدة تعزز مكتسباتها، وإنجازاتها بمسيرة تمكين الشباب الإماراتي من المساهمة الفاعلة في خدمة مسيرة تقدم وازدهار دولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية الوطنية، خلال الخمسين عاماً المقبلة. وبعد عملية فرز أولية اشتملت على دراسة معمقة لجميع الطلبات المقدمة للتأكد من استيفاء المتقدمين الشروط الخاصة بعضوية هذه المجالس الشبابية، اختارت لجنة تحكيم مختصة تضم مجموعة ممثلين عن المؤسسة الاتحادية للشباب، ومن المجالس التنفيذية في حكومات أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة 12 مترشحاً عن كل إمارة، وجرى اختيار 10 مترشحين بعد الانتهاء من عملية الفرز النهائية.

وفي مرحلة متقدمة من عملية فرز واختيار القائمة النهائية لأعضاء مجالس الشباب المحلية، والتي ستضم 7 أعضاء لكل مجلس بكل إمارة، ومن المقرر الإعلان عنها قبل نهاية شهر فبراير الجاري، سيخضع جميع المرشحين لمجموعة اختبارات مدروسة هدفها معرفة قدرتهم على المساهمة الفاعلة في تعزيز نموذج العمل مع الشباب في دولة الإمارات.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن تمكين الشباب والاستفادة الأمثل من طاقاتهم قدراتهم الإبداعية محور رئيس في الاستراتيجية والأجندة الوطنية للشباب التي تعكس توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بالعمل على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمواهب الشابة، انطلاقاً من إيمانها بدورهم الحيوي والمهم في صناعة مستقبل مشرق تتحقق فيه جميع الرؤى والأهداف الوطنية، خلال الخمسين المقبلة، وتكون فيه دولة الإمارات هي الأفضل على مستوى العالم».

وأضافت معاليها: «من هنا يأتي دور المجالس الشبابية لتشكل حلقة وصل بين القيادة والشباب، ومنصة للوصول إلى مجموعة أكبر من الطاقات الشابة، والعمل معهم على مختلف القضايا التي تهمهم، وتحفيزهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم، والاستفادة الأمثل من مهاراتهم، وتوجيه طاقاتهم للمساهمة في مسيرة تطور وطنهم وخدمة مجتمعهم».

وتابعت معاليها: «نسعى من خلال تشكيل مجالس الشباب في جميع إمارة الدولة بدورتها الخامسة إلى إتاحة المجال أمام طاقات، وابتكارات وإبداعات شبابية جديدة تعزز مكتسبات دولة الإمارات، وما حققته مجالس الشباب بدوراتها السابقة، وتمضي نحو الأمام بطرح أفكار مبتكرة وبلورتها لتصبح مشاريع واعدة تدعم تحقيق إنجازات أخرى تضاف إلى سجل النموذج الإماراتي في العمل مع الشباب الذي بات يحتذى به على مستوى العالم». وأضافت معاليها: «فخورون بما قدمته مجالس الشباب بدوراتها السابقة من أفكار ومبادرات عززت مشاركة الشباب المجتمعية، وأتاحت لهم فرصة للمساهمة بفاعلية على قضايا تهم المجتمع، وتدفع بمسيرة التنمية والتقدم لوطنهم».

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة «نتطلع إلى تدعيم مسيرة العمل الشبابي بتصورات ومقترحات جديدة تسهم في تكريس مكانة دولة الإمارات عبر دور ريادي للشباب في كافة القطاعات، حيث يتم اختيار أعضاء المجالس عبر مراحل متعددة، من خلال التعرف على قدراتهم وإمكانياتهم للمساهمة في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للشباب، وتمنح الفرصة لمن لديه رؤية وحلول مبتكرة لدعم قطاع العمل الشبابي وفق النموذج الإماراتي، ونحن سعداء بهذا المستوى من الإقبال على طلبات عضوية مجالس الشباب ونوعية المتقدمين بما يجسد شغف الشباب الإماراتي لتوظيف طاقاته لخدمة المجتمع، والمساهمة في صناعة مستقبل مزدهر لوطنه».

وتتكون مجالس الشباب المحلية من 7 مجالس موزعة على إمارات الدولة (أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة)، ومجلسين فرعيين في مدينة العين ومنطقة الظفرة، ويضم كل مجلس من هذه المجالس 7 أعضاء، ويتعين على الراغبين بالتقدم لعضويتها أن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 سنة، وأن يكون لديهم إطلاع على السياسات الشبابية، ومعرفة كاملة بالاستراتيجيات الوطنية.

وتأتي مبادرة تشكيل المجالس الشبابية تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير بيئة حاضنة تفاعلية تقوم على التواصل المستمر مع الشباب للتعرف على أفكارهم واقتراحاتهم وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم ليشاركوا في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، وأهداف مئوية دولة الإمارات «2071».